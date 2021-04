Bayern de Munique x PSG: onde assistir, horário e últimos resultados

Em partida válida pela abertura das quartas de final da Liga dos Campeões, Bayern de Munique e PSG se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h. O jogo acontece na casa dos Bávaros, na Allianz Arena, em Munique, e terá transmissão ao vivo pela internet e pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

É possível assistir ao vivo ao duelo pela página da UEFA Champions League no Facebook Watch. Os assinantes do Estádio TNT SPORTS acompanham a partida via pay-per-view. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo será disputado às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Bayern vem de vitória por 1 a 0 diante do RB Leipzig, pelo Campeonato Alemão, enquanto o PSG vem de derrota por 1 a 0 para o Lille, pelo Francês.