Bayern de Munique x Tigres: onde assistir, horário, local e escalação das equipes para a final do Mundial de Clubes

Bayern de Munique e Tigres, do México, se enfrentam nesta quinta-feira, às 15h (de Brasília), no estádio Cidade da Educação, em partida válida pela final do Mundial de Clubes. Jogo terá transmissão ao vivo pela TV fechada.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

Bayern de Munique x Tigres será exibdo ao vivo para todo o Brasil pelo canal SporTV. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 15h (de Brasília), no estádio Cidade da Educação, no Catar.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Bayern de Munique: Neuer; Sule, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Roca; Sane, Muller, Gnabry; Lewandowski. Técnico: Hans Flick.

Tigres: Guzmán; Rodríguez, Reyes, Salcedo e Dueñas; Rafael Carioca, Pizarro e Meza; Quiñones, Aquino e Gignac. Técnico: Tuca Ferretti.