Bayern de Munique x Villarreal: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Bayern de Munique busca tirar a vantagem do Villarreal no jogo de volta pelas quartas de final da UEFA Champions League. Depois de perder por 1 a 0 na partida de ida, o time da Alemanha quer fazer valer, nesta terça-feira às 16h, o fator casa para vencer a equipe da Espanha e com isso garantir a vaga na semifinal da competição continental mais uma vez. Já os espanhóis apostam na defesa e no ataque rápido para avançar no torneio.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Bayern de Munique e Villarreal acontece nesta quarta-feira, às 16h, na Allianz Arena em Munique.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da HBO Max. O Estadão acompanha todos os detalhes do jogo em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Bayern de Munique -Neuer; Pavard, Upamecano, Hernández e Davies; Kimmich e Goretzka; Sané, Muller e Coman; Lewandowski. Técnico: Julian Nagelsmann.

Villarreal – Rulli; Foyth, Albiol, Torres e Estupiñan; Parejo, Coquelin e Capoue; Lo Celso; Moreno e Danjuma. Técnico: Unai Emery.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Bayern de Munique vem de vitória, por 1 a 0, sobre o Augsburg, fora de casa, pelo Campeonato Alemão. Já o Villarreal ficou no empate em 1 a 1 com o Athletic Bilbao, jogando em casa, pelo Campeonato Espanhol.