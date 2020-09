Betis x Real Madrid: onde assistir, horário e classificação dos times

O Betis enfrenta o Real Madrid neste sábado, às 16h (de Brasília), no estádio Benito Villamarín, em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Espanhol. O confronto terá transmissão na TV fechada e na internet.

Betis x Real Madrid: onde assistir

É possível assistir ao vivo pelo canal ESPN Brasil.

Horário

A partida terá início nesta terça-feira, às 16h, horário de Brasília.

Classificação

O Betis venceu o Valladolid na última rodada por 2 a 0 e assumiu a segunda colocação do torneio nacional, com seis pontos. A equipe está atrás do Granada, que possui a mesma pontuação, porém um saldo de gols superior.

O Real Madrid, que possui um jogo a menos que seus demais adversários do campeonato, aparece na 10ª colocação, com apenas um ponto. A equipe merengue empatou sem gols com o Real Sociedad, no último domingo.