Binacional x São Paulo: onde assistir e horário do jogo pela Libertadores

O São Paulo inicia sua caminha em busca do quarto título da Libertadores nesta quinta-feira contra o Binacional, às 21h, no estádio Guillermo Briceño, na cidade de Juliaca, no Peru. É possível assistir ao vivo à partida pelo Facebook da Copa Libertadores. e o Estado vai fazer transmissão em tempo real do confronto.

As duas equipes estão no Grupo D, ao lado de LDU e River Plate, que jogam nesta quarta, no Equador. A equipe tricolor vem de vitória por 2 a 1 sobre a Ponte Preta, no Morumbi, enquanto o Binacional ficou no 1 a 1 fora de casa contra o Carlos Stein.