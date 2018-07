BMW de Centurión se envolve em acidente na Argentina

Emprestado pelo São Paulo para o Boca Juniors, o meia-atacante Ricardo Centurión teve seu nome envolvido em um acidente de carro na Argentina, na madrugada desta segunda-feira. A matéria de capa do jornal ‘Crónica’, revelou que a BMW do jogador se chocou com outros três veículos.

A polícia ainda apura os fatos para saber quem conduzia o carro. Segundo o jornal, os motoristas acusam Centurión de ser o responsável pelo acidente e algumas testemunhas afirmam que não era o jogador. O caso não deixou feridos e foi registrado em Avellaneda, região metropolitana de Buenos Aires.

O argentino tem contrato com a equipe tricolor até o fim de 2019 e está emprestado até junho de 2017. No último sábado, Centurión jogou um amistoso contra o Libertad.