Boa Esporte x Cruzeiro: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Mineiro

Boa Esporte e Cruzeiro duelam nesta quarta-feira, às 21h30, pela segunda fase da Copa do Brasil, no estádio Municipal de Varginha. É possível assistir à partida pelos canais Premiere, SporTV e TV Globo (para Minas Gerais). O Estado vai fazer tempo real da partida.

A partida é disputada em jogo único, quem vencer está classificado. Se o tempo normal acabar empatado, a decisão irá para os pênaltis. Na última rodada do Mineiro, o Boa Esporte ficou no 1 a 1 com o Atlético-MG enquanto o Cruzeiro bateu o Uberlândia por 2 a 1.