Boate convida Adriano para aproveitar a noite de Curitiba

A chegada do atacante Adriano, o “Imperador”, para um período de 90 dias de treinos no Atlético-PR colocou a cidade de Curitiba em polvorosa. Os torcedores do Rubro-Negro comemoram a chance de sonhar em ver o artilheiro em ação pelo clube e as casas noturnas locais também apostam que a presença do jogador pode ser um atrativo e tanto.

Conhecido pela fama de baladeiro e pelos problemas com o peso, Adriano motivou uma casa noturna de Curitiba a publicar em sua página oficial no Facebook um convite. Nele, a boate do gênero sertanejo afirma estar aberta a todos os tipos de público, inclusive para o Imperador. A imagem foi acompanha por uma mensagem de boas-vindas.