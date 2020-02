Boavista x Flamengo: sem TV, veja transmissão e escalação da final da Taça Guanabara

O Flamengo pode conquistar mais um título neste sábado. O time comandado por Jorge Jesus enfrenta o Boavista neste sábado, às 18h, no Maracanã, pela decisão da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Não é possível assistir ao jogo na TV, mas há outras formas de acompanhar a decisão.

Onde vai passar o jogo do Flamengo?

Não haverá transmissão do jogo na TV, já que o Flamengo não acertou seus direitos de transmissão com a TV Globo. A opção é acompanhar a partida por rádio ou tempo real do Estado.

Escalação

As escalações serão definidas durante o treinamento desta sexta-feira e assim que os times estiverem definidos, a matéria será atualizada.

Situação das equipes

As duas equipes tiveram dificuldades para conquistar a classificação na semifinal do Estadual. O Flamengo chegou a abrir 3 a 0, mas o Fluminense cresceu na partida e o jogo acabou 3 a 2. Já o Boavista ficou no 1 a 1 com o Volta Redonda e avançou por ter melhor campanha.