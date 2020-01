Boavista x Vasco: onde assistir ao jogo do Carioca

Boavista e Vasco se enfrentam neste sábado, às 19h (horário de Brasília), no estádio Kleber Andrade, vivendo momentos distintos no Campeonato Carioca.

Onde assistir Boavista x Vasco?

A partida terá transmissão pelo canal Premiere e também será possível assistir online pelo Premiere Play. O Estado fará tempo real do confronto.

O Vasco ainda busca seus primeiros pontos na competição. O time comandado por Abel Braga perdeu nas duas primeiras rodadas e na última quarta-feira, foi derrotado pelo rival Flamengo, que estava com uma formação inteiramente reserva. O resultado já faz com que Abel sofra as primeiras críticas na temporada.

O Boavista vive um momento diferente. A equipe soma quatro pontos e na quarta-feira derrotou fora de casa o Macaé, por 3 a 0.