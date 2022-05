Boca Juniors x Corinthians: onde assistir, horário e escalações das equipes

O Corinthians reencontra o Boca Juniors, nesta terça-feira, às 21h30, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Em La Bombonera, a equipe alvinegra sabe da necessidade de somar ao menos um ponto para chegar mais confortável ao jogo derradeiro e garantir ida às oitavas de final do torneio sul-americano.

O Grupo E da Libertadores reserva uma particularidade. As equipes estão emboladas e apenas três pontos separam o primeiro e o último colocados. O Corinthians lidera com 7 pontos e é seguido de perto pelo Boca, que tem 6. O Deportivo Cali tem 5, e o Always Ready, 4. Desse modo, todos têm possibilidade de classificação, em qualquer posição.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Boca Juniors e Corinthians acontece neste terça-feira, às 21h30, no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, capital da Argentina.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do SBT (tv aberta) e da ESPN (tv fechada). O Estadão acompanha em tempo real todos os detalhes do confronto.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Boca Juniors – Agustí­n Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz e Frank Fabra; Guillermo Fernández, Eduardo Salvio, Alan Varela, Juan Ramí­rez (Cristian Medina) e Óscar Romero; Darí­o Benedetto. Técnico : Sebastián Battaglia

– Agustí­n Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz e Frank Fabra; Guillermo Fernández, Eduardo Salvio, Alan Varela, Juan Ramí­rez (Cristian Medina) e Óscar Romero; Darí­o Benedetto. : Sebastián Battaglia Corinthians – Cássio; Lucas Piton, João Victor, Raul Gustavo e Fábio Santos; Du Queiroz, Maycon e Renato Augusto; Willian, Gustavo Mantuan, Roger Guedes e Jô. Técnico: Vítor Pereira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Há seis jogos invicto na temporada, o Corinthians vem de empate, em 2 a 2, com o Internacional, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. Já o Boca Juniors vive sua melhor fase no ano com a classificação para a final da Copa da Liga Argentina. A equipe xeneize empatou sem gols com o Racing de Avellaneda e conseguiu avançar nos pênaltis.