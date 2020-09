Bolívar x Palmeiras: onde assistir, horário e classificação

Bolívar e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Hernando Siles, localizado na cidade de La Paz, na Bolívia, em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O confronto será transmitido pela TV aberta e fechada.

Bolívar x Palmeiras: onde assistir

Os torcedores podem acompanhar o jogo ao vivo no SBT, que transmite o duelo em rede nacional, exceto para as cidades da região sul do país (Porto Alegre, Santa Catarina, São Luiz, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu), que acompanham o jogo do Grêmio. A partida também será transmitida pela Fox Sports. Outra alternativa é acompanhar a transmissão em tempo real do Estadão.

Horário

A partida será disputada às 21h30, horário de Brasília.

Informações das equipes

O Bolívar não joga desde março. Isso porque o Campeonato Boliviano foi encerrado em decorrência da pandemia da covid-19. Na Libertadores, a equipe se encontra na terceira colocação do “Grupo B”, com os mesmo quatro pontos do segundo colocado Guarani.

O Palmeiras quer manter a boa fase do Campeonato Brasileiro na Libertadores. A equipe é a única que ainda não perdeu no torneio nacional e se encontra na sexta colocação com 17 pontos. Na competição sul-americana o time do treinador Vanderlei Luxemburgo também não foi derrotado nas dua rodadas iniciais e lidera seu grupo com seis pontos.