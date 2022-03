Bolívia x Brasil: onde assistir, horário e escalação das equipes

A seleção brasileira se despede das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 nesta terça-feira, às 20h30, em La Paz. O Brasil tem, na altitude de 3.600 metros, as missões de superar a Bolívia, terminar o torneio como o melhor time e defender sua invencibilidade. Sem poder contar com Neymar e Vinícius Júnior, Tite promete grandes alterações na equipe. A seleção boliviana, por sua vez, ocupa a vice-lanterna da competição e já está eliminada, sem possibilidade de se classificar para o Mundial do Catar.

HORÁRIO E LOCAL

Leia Também Tite encerra preparação da seleção no Brasil agradecendo carinho da torcida

O duelo entre Bolívia e Brasil acontece nesta terça-feira, às 20h30 (horário de Brasília), no estádio Hernando Siles, em La Paz, capital boliviana.

ONDE ASSISTIR

A partida das Eliminatórias terá transmissão da TV Globo e do SporTV. O Estadão acompanha o duelo em tempo real e traz todas as informações do pré e pós-jogo.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Bolívia – Rúben Cordano; Enoumba, Carrasco, Haquín e José Sagredo; Franz Gonzáles, Roberto Fernández, Villarroel e John García; Menacho e Montenegro. Técnico: César Farías

Brasil – Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Éder Militão e Alex Telles; Fabinho, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Antony, Coutinho e Richarlison. Técnico: Tite.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Brasil vem de goleada, por 4 a 0, sobre o Chile no Maracanã, na última quinta-feira. No mesmo dia, a Bolívia jogou em Barranquilla e foi derrotada pela Colômbia pelo placar de 3 a 0.