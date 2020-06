Bologna x Juventus: onde assistir e horário do jogo pelo Campeonato Italiano

Após o vice-campeonato na Copa Itália, a Juventus volta a campo pelo Campeonato Italiano, após mais de quatro meses e enfrenta o Bologna fora de casa, nesta segunda-feira, às 16h45, no estádio Renato Dall’ara. E a partir de agora, os fãs do futebol italiano não terão a possibilidade de acompanhar a partida com transmissão brasileira.

Onde assistir Bologna x Juventus

É possível assistir ao vivo ao jogo apenas pelo canal italiano RAI. O DAZN, que transmitia o jogo, não irá mais passar o jogo, até que acerte um novo contrato com a Série A italiana. Consequentemente, a Rede TV também não passará mais jogos. Mesmo assim, o Estadão fará transmissão em tempo real do confronto.

Horário de Bologna x Juventus

A partida terá início às 16h45, horário de Brasília.

A Juventus inicia a rodada na liderança do Italiano com 63 pontos, um a mais que a Lazio, segundo colocada. Já o Bologna aparece em 10º, com 34.

Em sua última partida pela competição, a Juventus derrotou a Inter de Milão por 2 a 0, no dia 8 de março. Já o Bologna perdeu para a Lazio fora de casa por 2 a 0.