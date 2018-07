Bolt come com voluntários e se arrisca no lançamento de dardo após mais um tricampeonato no Rio

Tricampeão olímpico no revezamento 4x100m nos Jogos do Rio na noite desta sexta-feira, o jamaicano Usain Bolt comemorou mais um feito de sua carreira de maneira bastante descontraída. Após a entrevista coletiva com a imprensa depois da prova, o velocista voltou ao gramado do Engenhão para se despedir de mais um palco onde fez história.

Bolt brincou com os voluntários que ainda estavam no estádio, aproveitou o fim das competições para comer um fast food e ainda arriscou alguns lançamentos com o dardo no campo.

Confira abaixo a imagem de Bolt “flagrado” após a competição e o vídeo com o lançamento do dardo.