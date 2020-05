Borussia Dortmund x Bayern de Munique: onde assistir ao jogo do Campeonato Alemão

Com apenas sete rodadas para o término do Campeonato Alemão, Borussia Dortmund x Bayern de Munique fazem um duelo com clima de decisão nesta terça-feira. Vice-líder e líder, respectivamente, se enfrentam no Signal Iduna Park, em Dortmund, pela 28ª rodada da Bundesliga. É possível assistir ao vivo pela TV fechada

Onde assistir Borussia x Bayern?

A partida terá transmissão pelo canal Fox Sports. Também é possível assistir pelo aplicativo Fox Play e o Estadão fará tempo real da partida.

O Bayern de Munique lidera o Campeonato Alemão com 61 pontos, quatro a mais que o Borussia Dortmund. Logo abaixo, aparece o RB Leipzig, com 54, e o Bayer Leverkusen, com 53. Nas duas rodadas realizadas depois da paralisação do torneio em razão do coronavírus, Bayern e Borussia venceram e mantiveram a diferença pela liderança em quatro pontos.

Confira a 28ª rodada do Campeonato Alemão

Terça-feira

13h30: Borussia Dortmund x Bayern de Munique

15h30 Bayer Leverkusen x Wolfsburg

15h30: Eintrach Frankfurt x Freiburg

15h30 Werder Bremen x Borussia Monchengladbach

Quarta-feira