Bósnia Herzegovina x Itália: onde assistir, horário e classificação

Pressionada pela Holanda, a Itália visita a Bósnia Herzegovina nesta quarta-feira, às 16h45 (horário de Brasília), no estádio Grbavica, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Liga das Nações. O jogo terá transmissão pelo EI Plus.

ONDE ASSISTIR

Bósnia Herzegovina x Itália terá transmissão ao vivo pelo EI Plus.

HORÁRIO

O jogo será disputado às 16h45 (horário de Brasília) nesta quarta-feira.

CLASSIFICAÇÃO

A Itália ocupa a primeira colocação do Grupo A com 9 pontos. O esquadrão comandado pelo técnico Roberto Mancini vem de vitória por 2 a 0 diante da Polônia. Já a Bósnia Herzegovina têm 2 e ocupa o quarto lugar. No último domingo, a seleção azul e amarela perdeu para a Holanda, vice-líder, por 3 a 1.