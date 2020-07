Botafogo-PB x Vitória: onde assistir, horário e local

Botafogo-PB e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, na Bahia, às 20h, pela oitava rodada da Copa do Nordeste. A partida vai ter transmissão vivo pela internet.

Botafogo-PB x Vitória ao vivo: onde assistir

O confronto vai ter transmissão pelo canal de streaming Live FC. Vale lembrar que é a única opção de assistir ao jogo, já que o confronto não terá exibição na TV e será jogado com portões fechados.

Horário

O jogo acontece às 20h, horário de Brasília, nesta quarta-feira.

Local

O jogo será em Feira de Santana, porque todos os jogos da Copa do Nordeste passarão a ser realizados na Bahia, como forma de evitar muitas viagens e maior possibilidade dos envolvidos nas partidas terem contato com o novo coronavírus.

Tabela da Copa do Nordeste

Ambos estão com classificação bem encaminhada e podem até avançarem juntos, mas dependerá de outros resultados. O Vitória é o segundo do Grupo B com 13 pontos e o Santa Cruz, quinto colocado, aparece com 10 pontos. Para ser eliminado, o time baiano precisaria perder e Náutico, Ceará e Santa Cruz precisariam ganhar e mesmo assim, a disputa com o Santa iria para critérios de desempate.

O Botafogo aparece em terceiro no Grupo A, com 12 pontos. O Sport, quinto colocado, tem nove pontos, assim com o ABC, com nove. Vale lembrar que avançam de fase os quatro primeiros de cada grupo.