Botafogo-SP x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

Tranquilo no Paulistão, com três vitórias seguidas sob o comando do interino Fernando Lázaro, o Corinthians encara o Botafogo-SP neste sábado pensando no extra-campo. O time do Parque São Jorge ainda busca por um técnico e o português Luís Castro desponta como favorito. Até a chegada de um comandante definitivo, Lázaro deve optar por rodar o elenco e dar descanso a nomes como Gil e Fagner. A bola rola às 18h30.

ONDE ASSISTIR

Botafogo-SP x Corinthians terá transmissão ao vivo pela TV fechada através de pay-per-view. Na internet, o espectador poderá acompanhar a partida através do Paulistão Play e pelo Youtube, que conta com comentários inéditos de Tiago Leifert. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A bola rola às 18h30 (horário de Brasília) no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

BOTAFOGO-SP – Deivity; Marlon, Joaquim, Jean Victor, Joseph, Tárik, Emerson Santos, Fillipe Soutto, Bruno Michel, Tiago Reis, Dudu. Técnico: Leandro Zago.

CORINTHIANS – Cássio; João Pedro, João Victor, Raul Gustavo e Lucas Piton (Fabio Santos); Du Queiroz, Cantillo, Giuliano, Renato Augusto e Róger Guedes; Mantuan. Técnico: Fernando Lázaro.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Botafogo-SP vem de uma vitória por 1 a 0 sobre a Ponte Preta fora de casa, na última quarta-feira. O Corinthians venceu o São Bernardo por 3 a 0, na Neo Química Arena, também na quarta.