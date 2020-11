Botafogo-SP x Cruzeiro: onde assistir, horário e classificação

Aliviado após deixar a zona de rebaixamento, o Cruzeiro visita o Botafogo-SP no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, às 19h15, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

ONDE ASSISTIR

Botafogo-SP x Cruzeiro terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. E o Estadão fará tempo real.

CLASSIFICAÇÃO

O Cruzeiro inicia a rodada na 16ª colocação, com 20 pontos. Na rodada passada, o time comandado por Felipão derrotou o Paraná por 2 a 0 e conseguiu deixar a zona de rebaixamento. Já o Botafogo-SP é o penúltimo colocado com 18 pontos e na rodada passada empatou sem gols com o Operário-PR.