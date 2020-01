Botafogo-SP x Inter: onde assistir ao jogo da Copinha

Botafogo-SP x Inter se enfrentam nesta sexta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), em Araraquara, pelas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida, que o torcedor pode assistir na TV, vai decidir o primeiro classificado para a semifinal da competição.

Botafogo-SP x Inter: onde assistir ao vivo

A partida terá transmissão pelo canal SporTV e também será possível assistir através do site SporTV Play. O classificado desde confronto vai enfrentar na semifinal o vencedor de Corinthians x Athletico-PR, que também jogam nesta sexta-feira.

As duas equipes sofreram para se classificar na fase anterior. O Inter empatou em 1 a 1 com o Red Bull no tempo normal e venceu nos pênaltis por 6 a 5. Já o Botafogo também ficou no 1 a 1 com o Londrina e fez 3 a 1 na disputa de penalidades.

Confira os outros jogos das quartas

Sexta-feira

19h15 Botafogo-SP x Inter

21h30 Corinthians x Athletico-PR

Sábado