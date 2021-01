Botafogo x Atlético-GO: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Na lanterna do campeonato, o Botafogo recebe o Atlético-GO nesta quarta-feira, às 17h, no Nilton Santos, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pelo pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

Botafogo x Atlético-GO terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão fará tempo real do duelo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Botafogo : Diego Loureiro; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luis; José Welison, Caio Alexandre e Bruno Nazário; Kelvin, Matheus Babi e Pedro Raul. Técnico : Eduardo Barroca

Atlético-GO : Jean; Dudu, João Victor, Éder e Natanael; Pereira, Marlon Freitas e Matheus Vargas; Wellington Rato, Zé Roberto e Chico. Técnico : Marcelo Cabo.

HORÁRIO

O duelo entre cariocas e goianos será nesta quarta, às 17h, horário de Brasília.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Botafogo vem de derrota. Na última rodada, a equipe comandada pelo técnico Eduardo Barroca foi superada pelo Santos por 2 a 1, na Vila Belmiro, e assumiu a lanterna do Brasileirão. O Atlético-GO também vem de revés. O time goiano perdeu para o Atlético-MG por 3 a 1, no Mineirão, mas manteve-se distante do Z-4.