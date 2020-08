Botafogo x Atlético-MG: onde assistir, escalação, horário e classificação

No duelo alvinegro da rodada, Botafogo e Atlético-MG jogam nesta quarta-feira, no Engenhão, às 21h30, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. É possível assistir ao confronto pela TV aberta, fechada e pay-per-view.

Onde assistir Botafogo x Atlético-MG ao vivo?

A partida terá transmissão pela TV Globo (para Minas Gerais e Rio de Janeiro), SporTV e Premiere. Além disso, o Estadão fará tempo real.

Escalação

Será definida nos treinos desta terça-feira.

Horário

21h30, horário de Brasília, nesta quarta-feira.

Classificação

O Atlético-MG lidera o Brasileirão com nove pontos, após três rodadas. No domingo passado, a equipe de Sampaoli derrotou o Ceará por 2 a 0, no Mineirão. O Botafogo é o 14ª colocado, com dois pontos e na rodada passada empatou sem gols com o Fortaleza, no Castelão.

Arbitragem