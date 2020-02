Botafogo x Boavista: onde assistir à partida pelo Campeonato Carioca

Botafogo e Boavista jogam neste domingo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela primeira rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. A partida terá início às 19h e será possível assistir na TV fechada e online.

Botafogo x Boavista: onde assistir?

O confronto terá transmissão pelo Premiere e pela SporTV e também é possível assistir online no site e aplicativo dos dois canais. O Estado fará tempo real do confronto.

O Botafogo espera apagar a imagem ruim que ficou na Taça Guanabara, quando ficou apenas na terceira posição e não conseguiu a classificação para a semifinal. Já o Boavista surpreendeu e chegou na decisão, sendo derrotado pelo Flamengo.