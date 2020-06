Botafogo x Cabofriense: onde assistir e horário

O Botafogo recebe a Cabofriense nesta segunda-feira, no Engenhão, pelo retorno das equipes na disputa do Campeonato Carioca. O jogo, que acontece às 17h30, é válido pela quarta rodada da Taça Rio.

Botafogo x Cabofriense: onde assistir

É possível assistir ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão fará transmissão em tempo real da partida.

Horário de Botafogo x Cabofriense

A partida está marcada para ser realizada às 17h30.

O Botafogo deve ir a campo sob protesto, já que entrou até no TJD-RJ para tentar voltar aos gramados apenas em julho. Sem sucesso, o time alvinegro ocupa a terceira colocação do Grupo A, com quatro pontos.

Já a Cabofriense é a lanterna, com três derrotas em três jogos e praticamente está fora da briga pela classificação. Na última rodada, perdeu fora de casa para o Boavista por 2 a 0, em duelo disputado no dia 14 de março. Já o Botafogo empatou por 1 a 1 com o Bangu, dia 15 de março.