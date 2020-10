Botafogo x Ceará: onde assistir, escalação, arbitragem e classificação

Em busca de se afastar do meio da tabela, Botafogo e Ceará se enfrentam neste sábado, às 17h, no estádio Nilton Santos, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

ONDE ASSISTIR

Botafogo x Ceará terá transmissão ao vivo pelo Premiere, que exibe o jogo para todo o Brasil. O Estadão fará tempo real.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Botafogo:Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luis; Rafael Forster, Caio Alexandre e Honda; Bruno Nazário, Rhuan e Pedro Raul. Técnico: Bruno Lazaroni.

Ceará: Fernando Prass; Eduardo, Tiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Charles, Pedro e Vinícius; Fernando Sobral, Léo Chú e Cléber. Técnico: Guto Ferreira.

ARBITRAGEM

Árbitro : Diego Pombo Lopez-BA

: Diego Pombo Lopez-BA Assistentes : Bruno Boschilia-PR e Elicarlos Franco de Oliveira-BA

: Bruno Boschilia-PR e Elicarlos Franco de Oliveira-BA Árbitro de Vídeo: Marcio Henrique de Gois-SP

CLASSIFICAÇÃO

O Botafogo inicia a rodada na décima sexta colocação, com 19 pontos, mesma pontuação do Red Bull Bragantino e Bahia, que estão em décimo quarto e décimo, respectivamente. O time carioca vem de derrota por 1 a 0 diante do Cuiabá, pela Copa do Brasil. Já o Ceará é o décimo colocado, com 22 e vem de um empate sem gols contra o Santos, também pela Copa do Brasil.