Botafogo x Corinthians: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Após boa partida diante do Goiás, o Corinthians viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo. O jogo acontece neste domingo, às 16h, no Nilton Santos, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pela TV Globo e canal Premiere.

DATA

O jogo entre cariocas e paulistas será neste domingo, às 16h, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Botafogo x Corinthians terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para Rio de Janeiro, São Paulo e parte da rede) e também pelo canal Premiere. O Estadão fará tempo real do duelo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Botafogo: Diego Cavalieri; Kevin, Benevenuto, Kanu e Victor Luis; José Welison, Caio Alexandre e Bruno Nazário; Warley, Kalou e Pedro Raul. Técnico : Eduardo Barroca.

Diego Cavalieri; Kevin, Benevenuto, Kanu e Victor Luis; José Welison, Caio Alexandre e Bruno Nazário; Warley, Kalou e Pedro Raul. : Eduardo Barroca. Corinthians : Walter (Cássio), Fagner, Jemerson (Marllon), Gil e Fábio Santos; Gabriel, Ramiro e Cazares; Gustavo Mosquito, Otero e Jô. Técnico : Vagner Mancini.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians vem de vitória. Na última rodada, a equipe comandada pelo técnico Vagner Mancini venceu o Goiás por 2 a 1, em casa. O Botafogo também vem de resultado positivo. O time alvinegro superou o Coritiba por 2 a 1, na Arena da Baixada.