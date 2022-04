Botafogo x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

Neste domingo, o Campeonato Brasileiro de 2022 começa para Botafogo e Corinthians. O clima das duas equipes para a estreia, porém, é bem distinto. Em seu retorno à elite do futebol nacional, após vencer a Série B no ano passado, o Botafogo vive um clima de esperança após ter concluído sua transformação em SAF (Sociedade Anônima do Futebol) e ter sido vendido para John Textor. Reformulada, a equipe carioca busca, de fato, iniciar um novo capítulo de sua história no campeonato e contará com um Engenhão lotado para a partida.

Do outro lado do confronto, o clima no Parque São Jorge é de pressão. Após ter sido derrotado pelo Always Ready, da Bolívia, na estreia na Libertadores, o Corinthians viu a torcida se revoltar com o elenco. A situação saiu do controle com torcedores ameaçando jogadores importantes do plantel, como o goleiro Cássio. Ao longo da semana, as cobranças seguiram, com torcedores indo ao CT do clube para se reunir com atletas-chave e cobrar uma mudança na postura da equipe.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Botafogo e Corinthians será realizada no estádio do Engenhão, na capital carioca, às 16h00.

ONDE ASSISTIR

A partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro será transmitida pela TV Globo (TV Aberta) e pelo Premiere (pay per view). O Estadão acompanha em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Botafogo- Gatito Fernández; Saravia, Kanu, Philipe Sampaio e Hugo; Oyama, Patrick de Paula, Chay e Lucas Piazon; Victor Sá e Erison.Técnico: Roberto Oliveira.

Corinthians –Cássio, João Victor, Gil e Raúl Gustavo; Du Queiroz, Paulinho (Maycon), Giuliano (Cantillo), Renato Augusto, Willian, Adson; Róger Guedes. Técnico: Vítor Pereira

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Botafogo vem de uma vitória com gosto de derrota contra o Fluminense, ainda pelas semifinais do Campeonato Carioca, posteriormente conquistado pela equipe das Laranjeiras. No embate realizado no fim de março, o Botafogo venceu por 2 a 1, mas como foi derrotado por 1 a 0 na primeira partida, acabou eliminado do Estadual. Já o Corinthians chega para a estreia da competição nacional pressionado pela torcida após ter perdido, fora de casa, para o Always Ready, da Bolívia, na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores.