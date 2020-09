Botafogo x Coritiba: onde assistir, escalação e classificação

Em busca de se aproximar do G-4 e escapar do meio da tabela, Botafogo e Coritiba se enfrentam, nesta quarta-feira, às 20h30, no Engenhão, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será transmitido pelo pay-per-view.

Botafogo x Coritiba: onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, que exibirá o confronto para todo o Brasil. O Estadão fará tempo real do confronto.

Escalação

Botafogo: Ainda não há informações sobre o elenco do Botafogo que deverá entrar em campo nesta quarta-feira.

Coritiba: Wilson; Jonathan, Rodolfo Filemon, Sabino e William Matheus; Matheus Galdezani, Matheus Sales e Luiz Henrique (Matheus Bueno); Robson, Neilton e Sassá.

Classificação

O Botafogo inicia a sétima rodada na 15ª colocação, com 6 pontos. No último final de semana, a equipe perdeu para o Internacional, em casa, por 2 a 0 e segue com apenas um vitória na competição. A situação do Coritiba é bastante similar. A equipe inicia sétima rodada na 14ª colocação, com os mesmos 6 pontos do rival. O que difere ambos os times são seus retrospectos. O Coritiba acumula três derrotas e duas vitórias nas últimas cinco rodadas e busca manter a boa sequência desencadeada em seus últimos dois confrontos. Confira a classificação do Brasileirão.