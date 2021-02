Botafogo x Grêmio: onde assistir, horário e escalação das equipes

Após tropeçar diante do Santos, em casa, o Grêmio visita o Botafogo nesta segunda-feira, no Engenhão. O jogo, válido pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 20h.

ONDE ASSISTIR

Botafogo x Grêmio terá transmissão ao vivo pelos canais Premiere e SporTV. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 20h (de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Botafogo: Diego Cavalieri; Kevin, Kanu, David Sousa e Victor Luis; José Welison, Caio Alexandre, Romildo e Cesinha; Matheus Nascimento e Navarro. Técnico: Eduardo Barroca.

Grêmio: Vanderlei; Vanderson, Rodrigues, Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Lucas Silva, Luiz Fernando, Jean Pyerre e Pepê; Churín. Técnico: Renato Gaúcho.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Grêmio vem de empate por 3 a 3 diante do Santos, em casa, enquanto o Botafogo vem de derrota por 1 a 0 contra o Sport, no Engenhão.