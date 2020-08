Botafogo x Inter: onde assistir, escalação e classificação

Botafogo e Internacional se enfrentam neste sábado, às 17h, no Estádio Nilton Santos, no Rio, em confronto válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão pelo pay-per-view.

Botafogo x Inter: onde assistir

A partida terá transmissão em tempo real pelo Estadão e o canal Premiere vai exibir o confronto para todo o Brasil.

Escalação

A definir

Classificação

O Botafogo inicia o final de semana na 11ª posição, com seis pontos, e no domingo passado ficou no empate por 1 a 1 com o Flamengo. Na última quarta-feira, derrotou o Paraná por 2 a 1 e garantiu a classificação para a quarta fase da Copa do Brasil.

Já o Inter teve a semana livre e no sábado passado derrotou em casa o Atlético-MG por 1 a 0, resultado que o colocou na liderança do Brasileirão, com 12 pontos.