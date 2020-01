Botafogo x Macaé, onde assistir ao vivo ao jogo pelo Carioca

Botafogo e Macaé vão se enfrentar neste domingo, pela terceira rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. A partida será realizada às 19 horas (horário de Brasília) no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro. É possível assistir ao confronto pela TV fechada e internet.

Onde assistir ao vivo Botafogo x Macaé?

A partida terá transmissão pelo canal Premiere e uma outra opção é assistir online pelo site e aplicativo do Premiere Play. O Estado vai fazer tempo real do confronto.

Será o primeiro jogo do Botafogo com os seus titulares, após perder nas duas primeiras rodadas jogando com reservas e atletas da equipe sub-20. O time encerrou sua pré-temporada, no Espírito Santo, somente na quinta-feira.

O Macaé somou apenas um ponto nas duas primeiras rodadas da Taça Guanabara. Foi justamente na estreia, no empate sem gols com o Flamengo, que atuou com o time sub-20. Na segunda rodada, o Macaé levou 3 a 0 do Boavista, fora de casa.