Botafogo x Madureira: onde assistir, escalação das equipes e últimos resultados

Com o objetivo de ficar entre os quatro primeiros colocados, o Botafogo encara o invicto Madureira nesta terça-feira, às 17h, em partida válida pela Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Sem poder mandar jogos na cidade do Rio de Janeiro, a partida acontece no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita.

ONDE ASSISTIR

Botafogo x Madureira terá transmissão ao vivo pela Botafogo TV e através do pay-per-view do Campeonato Carioca. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 17h (de Brasília), no estádio Giulite Coutinho, na cidade de Mesquita.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Botafogo: Douglas Borges, Jonathan, Kanu, Gilvan e Paulo Victor; Kayque, Matheus Frizzo e Felipe Ferreira; Warley (Marco Antônio), Matheus Babi (Rafael Navarro) e Marcinho. Técnico: Marcelo Chamusca.

Madureira: Felipe Lacerda, Rhuan Rodrigues, Edmário, Maurício Barbosa e Juninho Monteiro; Feitosa, Humberto e Nivaldo; Bruno Santos, Sillas Gomes e Luiz Paulo. Técnico: Alfredo Sampaio.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Botafogo vem de vitória de virada por 2 a 1 diante do Nova Iguaçu. O Madureira também vem de resultado positivo. A equipe comandada pelo técnico Alfredo Sampaio venceu o Bangu por 1 a 0, em casa.