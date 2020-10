Botafogo x Palmeiras: onde assistir e horário

Botafogo e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, no Engenhão, pela 14ª rodada do Brasileirão. O confronto terá transmissão na TV aberta e no pay-per-view.

Botafogo x Palmeiras: onde assistir

A partida terá transmissão na TV Globo (para todo o Brasil (exceto Minas Gerais e Ceará)) e Premiere. Além disso, o Estadão fará tempo real.

Horário

O confronto será às 21h30, horário de Brasília.

Classificação

O Palmeiras entra na rodada na 3ª posição, com 22 pontos. O Botafogo aparece apenas na 19ª colocação, com 12, mas se vencer, pode dar um salto na classificação.

Na rodada passada, o Botafogo empatou em 1 a 1 com o Fluminense, enquanto o Palmeiras derrotou o Ceará por 2 a 1.