Botafogo x Paraná: onde assistir ao vivo e horário da partida

Botafogo e Paraná se enfrentam nesta terça-feira, no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida da Terceira Fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão pela TV fechada.

Botafogo x Paraná: onde assistir

O torcedor pode assistir ao vivo ao confronto pelo canal SporTV, que também irá exibir o duelo em seu site e aplicativo. E o Estado fará transmissão em tempo real.

Horário

A partida será realizada às 19h15, horário de Brasília.

Informações das equipes