Botafogo x Red Bull Bragantino: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Separados pelo saldo de gols, Botafogo e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h, no Nilton Santos, em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pelo SporTV e pelo canal Premiere. Além disso, o Estadão fará tempo real.

DATA

O confronto entre cariocas e paulistas será nesta segunda-feira, às 20h, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Botafogo x Red Bull Bragantino terá transmissão pela SporTV. Também é possível assistir ao vivo pelo Premiere e o Estadão fará tempo real do confronto.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Botafogo : Saulo; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luis; Caio Alexandre, Honda e Bruno Nazário; Kelvin (Angulo), Guilherme Santos (Rhuan) e Matheus Babi. Técnico : Ramon Díaz

Bragantino : Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Raul, Ryller e Claudinho; Artur, Cuello e Ytalo. Técnico : Maurício Barbieri

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Botafogo não vence faz quatro rodadas. No último domingo, a equipe alvinegra perdeu por 1 a 0 para o Bahia, na Itaipava Arena Fonte Nova.

Já o Bragantino, após esboçar uma recuperação, não se encontra com as vitórias faz duas rodadas. No fim de semana, a equipe ficou no empate por 1 a 1 diante do Santos, no Nabizão.