Botafogo x Santos: onde assistir, escalação e classificação

Botafogo e Santos se enfrentam neste domingo, às 18h15, no Nilton Santos, em partida válida pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão pelo pay-per-view.

Botafogo x Santos: onde assistir

O jogo poderá ser assistido ao vivo pelo Premiere, que exibe o confronto para todo o Brasil. O Estadão fará tempo real da partida.

Escalação

Botafogo: Gatito Fernández; Kevin, Marcelo Benevenuto, Rafael Forster, Kanu e Victor Luis; Caio Alexandre, Honda e Bruno Nazário; Kalou e Matheus Babi.



Santos: João Paulo; Pará (Madson), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Marinho, Raniel e Lucas Braga (Arthur Gomes).

Classificação

O Botafogo inicia a décima primeira rodada na 17ª colocação, com 9 pontos. Em sua última partida, a equipe carioca perdeu para o Vasco por 3 a 2, em casa. Até o momento, são 6 empates, 2 derrotas e uma única vitória no torneio.

O Santos inicia a rodada na 7ª colocação, com 15 pontos. Em seu último jogo, a equipe alvinegra empatou o clássico contra o São Paulo, na Vila, por 2 a 2, mas manteve-se próximo do G-4. Agora, o Santos está há dois pontos da quarta colocação e há cinco da liderança. Confira a tabela de classificação do Brasileirão.