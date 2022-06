Botafogo x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

O São Paulo entra em campo nesta quinta-feira para encarar o Botafogo, no Nilton Santos, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda sem vencer fora, o time de Rogério Ceni, com 18 pontos, em terceiro, vai buscar uma vitória no Rio e torce por tropeços de Palmeiras e Corinthians para alcançar a ponta. Já o alvinegro carioca vem de quatro derrotas consecutivas e precisa vencer para sair da zona de rebaixamento. A equipe de Luís Castro abre o Z-4, com 12 pontos.

ONDE ASSISTIR

Botafogo x São Paulo terá transmissão ao vivo na Rede Globo (TV aberta) e no Premiere (pay-per-view). O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16h (horário de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro-RJ.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Botafogo : Gatito Fernández; Daniel Borges, Kanu, Cuesta e Hugo (Saravia); Luís Oyama, Tchê Tchê e Chay (Lucas Fernandes); Vinícius Lopes, Victor Sá (Diego Gonçalves) e Erison. Técnico : Luís Castro.

: Gatito Fernández; Daniel Borges, Kanu, Cuesta e Hugo (Saravia); Luís Oyama, Tchê Tchê e Chay (Lucas Fernandes); Vinícius Lopes, Victor Sá (Diego Gonçalves) e Erison. : Luís Castro. São Paulo: Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Miranda e Léo; Igor Gomes, Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Reinaldo; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de vitória por 1 a 0 sobre o América-MG, no Morumbi, enquanto o Botafogo vem de um revés pelo mesmo placar para o Avaí, em casa.