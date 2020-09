Botafogo x Vasco: onde assistir, horário e últimos resultados

Botafogo e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h, no Nilton Santos, em partida válida pela quarta fase da Copa do Brasil. O jogo terá transmissão pela TV fechada.

Botafogo x Vasco: onde assistir

Os torcedores podem acompanhar o confronto ao vivo pelo SporTV. Além disso, outra alternativa é a transmissão em tempo real do Estadão.

Horário

A partida será disputada às 19h, horário de Brasília.

Informações das equipes

O Botafogo tentará vencer o clássico para afastar a má fase no Brasileirão. Na última rodada do torneio nacional de pontos corridos, a equipe alvinegra perdeu justamente para o seu adversário desta quinta-feira, o Vasco. A derrota fez com que o time entrasse na zona de rebaixamento. São seis empates, duas vitórias e uma derrota.

O Vasco, que superou seu adversário neste final de semana por 3 a 2, entra em campo em busca de sacramentar a boa fase do Brasileirão. A equipe está há apenas três pontos da ponta da tabela, encabeçada pelo Internacional, e um vitória na Copa do Brasil pode lhe dar mais confiança.