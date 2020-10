Bragantino x Palmeiras: onde assistir e horário da partida pela Copa do Brasil

Red Bull Bragantino e Palmeiras fazem o confronto entre times paulistas das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo de ida desta fase será disputado na quinta-feira, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O encontro da volta será no dia 5 de novembro, no Allianz Parque.

ONDE ASSISTIR

Bragantino x Palmeiras terá transmissão pelo canal SporTV. Também é possível assistir ao vivo pelo Premiere e o Estadão fará tempo real do confronto.

HORÁRIO

A partida será disputada nesta quarta-feira, às 19h.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Os dois times chegam embalados por duas vitórias seguidas. O Palmeiras goleou o Tigre por 5 a 0, pela Libertadores, e fez 3 a 0 no Atlético-GO, pelo Brasileirão. Já o Bragantino derrotou Sport e Goiás, ambos por 2 a 0 e pelo Campeonato Brasileiro.