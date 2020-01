Brasil de Pelotas x Grêmio: onde assistir ao jogo do Gauchão

Por Ciro Campos

Brasil de Pelotas e Grêmio se enfrentam neste domingo pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho, às 16h (horário de Brasília), no estádio Bento de Freitas, em Pelotas. A partida terá transmissão por dois canais de televisão, assim como pela internet.

Brasil de Pelotas x Grêmio: onde assistir ao vivo

O jogo terá transmissão ao vivo pelos canais Premiere e Globo (para o Rio Grande do Sul). Também será possível acompanhar a partida online pelo aplicativo Premiere Play. O Estado vai fazer tempo real da partida.

A equipe da casa, o Brasil, começou o Estadual com um empate sem gols diante do Aimoré, em São Leopoldo. Após o compromisso com o Grêmio, o Brasil de Pelotas irá enfrentar em casa o Esportivo e depois viaja para encarar o Caxias.

O Grêmio, por sua vez, estreou no Campeonato Gaúcho com uma derrota em casa por 2 a 0 para o Caxias. Agora, o time do técnico Renato Gaúcho tentará se recuperar diante do Brasil de Pelotas e depois ainda enfrentará na sequência o São José e o Esportivo.