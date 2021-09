Brasil x Argentina: onde assistir, horário e escalação das equipes

A seleção brasileira faz a revanche com a Argentina neste domingo, pela 6ª rodada das Eliminatórias Sul-Americana da Copa do Mundo. Os comandados de Tite enfrentam os algozes da final da Copa América às 16h, na Neo Química Arena, e tentar manter o 100% de aproveitamento. O Brasil lidera com 21 pontos, enquanto o time albiceleste vem logo atrás, com 15.

ONDE ASSISTIR

Brasil x Argentina terá transmissão ao vivo pela Rede Globo e pelo canal SporTV. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Brasil : Weverton; Danilo, Militão, Miranda (Lucas Veríssimo) e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães (Gerson) e Lucas Paquetá; Vinícius Junior (Éverton Ribeiro), Neymar e Gabriel Barbosa. Técnico : Tite.

: Weverton; Danilo, Militão, Miranda (Lucas Veríssimo) e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães (Gerson) e Lucas Paquetá; Vinícius Junior (Éverton Ribeiro), Neymar e Gabriel Barbosa. : Tite. Argentina: Emiliano Martínez; Molina, Pezzella, Otamendi e Acuña; De Paul, Guido Rodriguez, Dybala, Lo Celso; Di Maria, Messi e Lautaro Martínez. Técnico: Lionel Scaloni.

ÚLTIMOS RESULTADOS

A seleção brasileira vem de vitória sobre o Chile por 1 a 0, fora de casa, enquanto a Argentina também venceu seu último jogo, por 3 a 1, contra a Venezuela.