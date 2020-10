Brasil x Bolívia: onde assistir, escalação e horário do jogo pelas Eliminatórias

A seleção brasileira inicia sua caminhada nas Eliminatórias para a Copa do Mundo diante da Bolívia, nesta sexta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Onde vai passar Brasil x Bolívia?

Brasil x Bolívia terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo SporTV, ambos para todo o Brasil. E o Estadão fará tempo real da partida.

Escalação

Brasil: Weverton; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi; Casemiro, Bruno Guimarães, Philippe Coutinho, Everton Cebolinha e Neymar (Everton Ribeiro); Roberto Firmino

Bolívia: Carlos Lampe; Jesús Sagredo, José María Carrasco, Gabriel Valverde e José Sagredo; Carlos Áñez, Raúl Castro, Diego Wayar, Erwin Sánchez e Jhasmani Campos; Carlos Saucedo

Horário

A partida será às 21h30, horário de Brasília.

Regulamento das Eliminatórias

O regulamento das Eliminatórias Sul-Americanas é o mesmo das últimas edições do torneio. Se enfrentam dez seleções do continente, em turno e returno. As quatro primeiras colocadas vão para a Copa no Catar e a quinta colocada disputará uma repescagem.

Na segunda rodada, o Brasil vai enfrentar a seleção do Peru na terça-feira, às 21h (horário de Brasília). E a Bolívia recebe em La Paz, a seleção da Argentina, também na terça, às 17h.