Brasil x Chile é o jogo mais comentado desta Copa no Twitter

Segundo o perfil oficial de análises de dados do Twitter (@TwitterData), a partida deste sábado, entre Brasil e Chile, foi a mais discutida desta Copa do Mundo até agora, com 16,4 milhões de citações na rede social.

Válido pelas oitavas de final do Mundial, o jogo terminou em 1 a 1 no tempo regulamentar, teve prorrogação, mas acabou decidido nos pênaltis. Julio Cesar teve ótima atuação, defendendo dois pênaltis e garantiu a classificação da seleção brasileira para as quartas, quando enfrentará a Colômbia.