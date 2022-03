Brasil x Chile: onde assistir, horário e escalação das equipes

A seleção brasileira volta ao Maracanã, nesta quinta-feira, às 20h30, para encerrar sua jornada como mandante nas partidas das Eliminatórias Sul-Americanas. Já classificado para a Copa do Mundo do Catar, o Brasil tem oportunidade de testar seus atletas e encontrar a formação ideal para solidificar a luta pelo hexa. O adversário da noite será o Chile, que faz campanha irregular, mas se mantém na busca por uma vaga no Mundial de 2022. Uma vitória é fundamental para os comandados de Martín Lasarte carimbarem o passaporte rumo ao Catar; desfalques, no entanto, dificultam a missão no Rio de Janeiro.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Brasil e Chile será celebrado nesta quinta-feira, às 20h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

ONDE ASSISTIR

O duelo entre as seleções brasileira e chilena terá transmissão da Globo, na tv aberta, e SporTV, na tv fechada. O Estadão acompanha o duelo em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Brasil – Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Guilherme Arana; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Antony, Vinicius Jr. e Neymar. Técnico: Tite.

Chile – Claudio Bravo; Mauricio Isla, Paulo Díaz, Gary Medel, Enzo Roco e Gabriel Suazo; Claudio Baeza, Charles Aránguiz e Arturo Vidal; Alexis Sánchez e Eduardo Vargas. Técnico: Martín Lasarte.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na última Data Fifa, entre os meses de janeiro e fevereiro, o Brasil somou um empate, em 1 a 1, com o Equador, em Quito, e goleou o Paraguai, por 4 a 0, no Mineirão, em Belo Horizonte. Já o Chile perdeu em casa para a Argentina, por 2 a 1, mas triunfou, por 3 a 2, em visita à Bolívia.