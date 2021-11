Brasil x Colômbia: onde assistir, horário e escalação das equipes

A seleção brasileira tem mais um desafio pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo do Catar nesta quinta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena. Querendo repetir a atuação da partida com o Uruguai, os comandados de Tite têm pela frente a Colômbia, que costuma dar trabalho para o Brasil e inclusive foi a única equipe que tirou pontos do País ao longo desta edição do torneio classificatório. Os colombianos estão em posição incômoda e querem os três pontos para acalmar os ânimos, após três empates seguidos sem marcar gols. Reinaldo Rueda conta com o retorno de James Rodríguez, que ficou fora das últimas convocações e tem se envolvido em recentes polêmicas.

O Brasil lidera as Eliminatórias, com 34 pontos em 11 jogos. A Colômbia, por sua vez, é a quarta colocada com 16 pontos somados em 12 partidas.

ONDE ASSISTIR

A partida entre Brasil e Colômbia terá transmissão da TV Globo e do SporTV. O Estadão acompanha o duelo em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A bola rola a partir das 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Raphinha, Gabriel Jesus e Neymar. Técnico: Tite.

Colômbia: Ospina; Muñoz, Sánchez, Tesillo e Mojica; Wílmar Barrios, Cantillo, Cuadrado e James Rodríguez; Luis Díaz e Borja.Técnico: Reinaldo Rueda

ÚLTIMOS JOGOS

A seleção brasileira vem de goleada sobre o Uruguai, por 4 a 1. A ótima atuação reanimou a torcida na busca pelo hexacampeonato mundial. Já a Colômbia vem de uma sequência sem marcar gols. Nos três jogos da última Data Fifa sequer balançou as redes e somou três empates em 0 a 0.