Brasil x Costa do Marfim: onde assistir, horário e escalação das equipes

Após vencer a Alemanha no primeiro jogo da Olimpíada de Tóquio, a seleção masculina de futebol entra em campo neste domingo em busca da segunda vitória para garantir a classificação para as quartas de final. Comandado por André Jardine, o time enfrenta a Costa do Marfim que venceu a Arábia Saudita na primeira rodada do Grupo D.

ONDE ASSISTIR

Brasil x Costa do Marfim terá transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV e BandSports. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 5:30 (horário de Brasília), no Estádio Internacional de Yokohama.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

BRASIL – Santos; Alves, Carlos, Nino, Arana; Luiz, Guimaraes, Claudinho; Paulinho, Richarlison, Cunha. Técnico: André Jardine.

COSTA DO MARFIM – Ira Eliezer Tape, Wilfried Singo, Eric Bailly, Kouadio-Yves Dabila, Ismael Diallo, Eboue Kouassi, Idrissa Doumbia, Amad Diallo, Franck Kessie, Max Gradel, Christian Kouame. Técnico: Soualiho Haidara.

ÚLTIMO RESULTADOS

O Brasil vem de vitória importante sobre a Alemanha por 4 a 2 diante da Alemanha. A Costa do Marfim, também levou a melhor no primeiro jogo e venceu a Arábia Saudita por 2 a 1 em Yokohama.