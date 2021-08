Brasil x Espanha: onde assistir, horário e escalação das equipes

Atual campeão olímpico, Brasil defenderá o ouro conquistado na Rio-2016 contra a Espanha neste sábado, às 8h30 (de Brasília). O palco da decisão será o Estádio Internacional de Yokohama, onde a Seleção Brasileira principal conquistou o pentacampeonato mundial em 2002. A Espanha também entra em campo em busca do bicampeonato olímpico. Os europeus conquistaram o ouro em 1992, na Olimpíada de Barcelona.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

Brasil x Espanha terá transmissão ao vivo pelos canais Globo, SporTV e Bandsport. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 8h30 (de Brasília), no Estádio Internacional de Yokohama, em Yokohama.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Brasil: Santos, Daniel Alves, Nino, Diego Carlos e Guilherme Arana; Douglas Luiz, Bruno Guimarães e Claudinho; Antony, Matheus Cunha e Richarlison. Técnico: André Jardine

México: Unai Simón; Oscar Gil, Eric Garcia, Pau Torres e Cucurella; Zubimendi, Merino e Pedri; Olmo, Oyarzabal e Rafa Mir. Técnico: Luis de La Fuente

ÚLTIMOS RESULTADOS

Para chegar à decisão da Olimpíada, o Brasil derrotou os mexicanos na semifinal nos pênaltis, depois de empatar sem gols no tempo normal e na prorrogação. Os atuais campeões olímpicos não perderam na competição. A mesma situação vivem os espanhóis. Os europeus, contudo, venceram apenas um jogo no tempo normal na sua trajetória olímpica, e chegaram à final depois de derrotarem o Japão, por 1 a 0, com gol assinalado por Marcos Asensio, no final do segundo tempo da prorrogação.