Brasil x Itália 1994: onde assistir ao amistoso

A seleção brasileira de Masters retornará em grande estilo ao campo. Após pouco mais de 25 anos, Brasil x Itália voltam a se enfrentar com a maior parte dos jogadores que fizeram parte da final da Copa do Mundo de 1994, conquistada pelo Brasil. O jogo será realizado às 21h30 (horário de Brasília), no Castelão, em Fortaleza. A histórica partida terá transmissão de dois canais de TV e também pela internet. Relembre como foi a decisão em 94.

Brasil x Itália 1994: transmissão ao vivo

A presença de Romário, principal nome daquela Copa do Mundo, está confirmada. Entretanto, Roberto Baggio, astro do time italiano e autor do pênalti para fora que sacramentou o tetra, não estará presente. Veja mais detalhes sobre a partida e as declarações dos técnicos Carlos Alberto Parreira e Arrigo Sacchi.

Quem não puder ir ao jogo, pode assistir ao vivo pelos canais Fox Sports e SporTV. As emissoras também farão transmissão online pelos seus sites e aplicativos SporTV Play e Fox Play.

O Brasil, assim como foi em 1994, será comandado por Carlos Alberto Parreira e contará com a presença dos seguintes jogadores Taffarel, Gilmar, Cafu, Jorginho, Márcio Santos, Aldair, Ricardo Rocha, Ronaldão, Branco, Mauro Silva, Mazinho, Zinho, Bebeto, Romário, Paulo Sérgio e Viola, todos campeões mundiais em 1994.

Completam a seleção, mas que não foram para o Mundial de 94, o zagueiro Mauro Galvão, o meia Palhinha e o atacante Careca. Dos 22 campeões mundiais, seis não estarão presentes na festa: Zetti, Dunga, Leonardo, Rai, Ronaldo e Muller.

Já a Itália terá Arrigo Sacchi como treinador e os jogadores que vão a campo são: Tassotti, Mussi, Benarrivo, Baresi, Costacurta, Apolloni, Eranio, Albertini, Berti, Casiraghi, Zola, Evani e Massaro, que participaram da Copa do Mundo de 1994. A seleção contará também com personagens que defenderam o país em outros mundiais, como Braglia, Rossi, Vierchowod, Panucci e Toto Schillaci.