Brasil x Paraguai: onde assistir, horário e escalação das equipes

Com o passaporte carimbado para a Copa do Mundo do Catar, a seleção brasileira tem nova oportunidade de fazer testes para encontrar a escalação ideal para a luta pelo hexa. Nesta terça-feira, no Mineirão, os comandados de Tite entram em campo às 21h30 para encarar o Paraguai. A equipe brasileira deverá sofrer diversas alterações em seu time titular na 16ª rodada das Eliminatórias para o Mundial de 2022.

O Paraguai dá seu último suspiro na luta por uma vaga no Catar. Na penúltima colocação, os paraguaios somam apenas 13 pontos e estão seis pontos distantes do Uruguai, quinto colocado e que hoje iria para a repescagem intercontinental. A seleção vizinha ainda terá de lidar com outro problema: substituir o zagueiro palmeirense Gustavo Gómez, expulso na derrota para o Uruguai.

HORÁRIO E LOCAL

O duelo entre Brasil e Paraguai acontece nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte.

ONDE ASSISTIR

O jogo entre brasileiros e paraguaios terá transmissão da Globo, na tv aberta, e do SporTV, na tv fechada. O Estadão acompanha em tempo real todos os detalhes da partida.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Brasil – Ederson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva (Gabriel Magalhães) e Alex Telles; Fabinho, Paquetá e Philippe Coutinho; Raphinha, Vinicius Júnior e Matheus Cunha. Técnico: Tite.

Paraguai – Silva; Escobar, Rojas, Junior Alonso e Arzamendia; Sánchez, Ojeda e Matías Rojas; Almirón, Sanabria e Carlos González. Técnico: Guillermo Schelotto.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Em jogo com arbitragem polêmica, o Brasil empatou com o Equador, em Quito, por 1 a 1, na última quinta-feira. Já o Paraguai, mesmo jogando em casa, perdeu para o Uruguai por 1 a 0.